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20:41, 30 января 2023Культура

На Мэрилина Мэнсона подали в суд за насилие над несовершеннолетней

На музыканта Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

На музыканта Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней, совершенное в 1990-х годах. Об этом сообщает Rolling Stone.

Ответчиками по этому иску также выступят лейблы, с которыми сотрудничал музыкант, — Interscope и Nothing Records. Утверждается, что в начале своей карьеры Мэнсон завязал отношения с несовершеннолетней, которая обвиняет его в физическом и эмоциональном насилии.

Предполагаемая жертва рассказала, что впервые столкнулась с музыкантом в 1995 году после концерта в Далласе — на тот момент ей было 16 лет. Он пригласил ее и других юных девушек в свой автобус, где «совершил преступные действия сексуального характера в отношении истицы, которая в то время была девственницей». После этого Мэнсон потребовал от нее «убраться к черту» и пригрозил, что убьет ее и ее семью, если она расскажет об этом инциденте.

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Жертва призналась, что после этого у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем. При этом рокер периодически писал и звонил ей, просил прислать откровенные фото ее или подруг.

Позднее Мэнсон убедил девушку отправиться на концерт в Новом Орлеане, где вновь изнасиловал ее. Впоследствии истица начала сопровождать артиста на гастролях, где он постоянно принуждал ее к сексу не только с ним, но также с другими участниками группы и помощниками. Девушка заявила, что Мэнсон контролировал ее и подталкивал к изоляции от собственной семьи.

Ранее о психологическом и физическом насилии со стороны музыканта заявили более десяти женщин, включая певицу Фиби Бриджерс и звезду «Игры престолов» Эсме Бьянко. Первой о поведении Мэнсона высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд.

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Марина Погосян
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