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14:48, 30 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 января

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на понедельник, 30 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По словам официального спикера Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы России (ВС) ведут наступление на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях. Суммарно на этих трех участках Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военнослужащих.

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Кроме того, ВС России смогли уничтожить несколько единиц техники ВСУ, среди которой — поставленные странами Запада образцы, а также одна единица авиации. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Конашенков.

Согласно докладу представителя Минобороны, с начала проведения СВО были уничтожены 381 самолет, 205 вертолетов, 2982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7679 танков и других боевых бронированных машин и 997 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

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Марк Леонов
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