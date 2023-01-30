Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на понедельник, 30 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По словам официального спикера Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы России (ВС) ведут наступление на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях. Суммарно на этих трех участках Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военнослужащих.

Кроме того, ВС России смогли уничтожить несколько единиц техники ВСУ, среди которой — поставленные странами Запада образцы, а также одна единица авиации. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — сообщил Конашенков.

Согласно докладу представителя Минобороны, с начала проведения СВО были уничтожены 381 самолет, 205 вертолетов, 2982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7679 танков и других боевых бронированных машин и 997 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.