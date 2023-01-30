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14:28, 30 января 2023Россия

Российские войска уничтожили под Херсоном артиллерийскую установку и склад ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской установки ВСУ на херсонском направлении

Фото: Reuters

Российские войска уничтожили на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что на этом же направлении был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами украинских военных.

Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удар по огневым позициям 73 артиллерийских подразделений ВСУ, а также по 138 районам с живой силой и техникой противника, сообщил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8226 единиц военной автомобильной спецтехники, 3962 орудия полевой артиллерии и минометов, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7679 бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 2982 беспилотника, 381 самолет и 205 вертолетов.

Ранее ведомство показало кадры работы миномета «Тюльпан», способного пробить стены толщиной в три метра. На записи видно, как орудие атакует позиции ВСУ, укрепления которых в результате оказываются разрушены.

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Константин Лысяков
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