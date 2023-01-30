Российские войска уничтожили под Херсоном артиллерийскую установку и склад ВСУ
Российские войска уничтожили на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что на этом же направлении был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами украинских военных.
Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удар по огневым позициям 73 артиллерийских подразделений ВСУ, а также по 138 районам с живой силой и техникой противника, сообщил Конашенков.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8226 единиц военной автомобильной спецтехники, 3962 орудия полевой артиллерии и минометов, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7679 бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 2982 беспилотника, 381 самолет и 205 вертолетов.
Ранее ведомство показало кадры работы миномета «Тюльпан», способного пробить стены толщиной в три метра. На записи видно, как орудие атакует позиции ВСУ, укрепления которых в результате оказываются разрушены.