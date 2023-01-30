Российские войска уничтожили под Херсоном артиллерийскую установку и склад ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской установки ВСУ на херсонском направлении

Российские войска уничтожили на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что на этом же направлении был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами украинских военных.

Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удар по огневым позициям 73 артиллерийских подразделений ВСУ, а также по 138 районам с живой силой и техникой противника, сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8226 единиц военной автомобильной спецтехники, 3962 орудия полевой артиллерии и минометов, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7679 бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 2982 беспилотника, 381 самолет и 205 вертолетов.

Ранее ведомство показало кадры работы миномета «Тюльпан», способного пробить стены толщиной в три метра. На записи видно, как орудие атакует позиции ВСУ, укрепления которых в результате оказываются разрушены.