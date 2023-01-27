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12:08, 27 января 2023Россия

Работу пробивающего трехметровые стены орудия ВС России сняли на видео

МО России показало работу пробивающего трехметровые стены САУ «Тюльпан» в зоне СВО

Работу пробивающего трехметровые стены орудия «Тюльпан» Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции сняли на видео. Кадры публикует Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах расчет самоходной артиллерийской установки разворачивает «Тюльпан» в боевое положение и бьет по позициям Вооруженных сил Украины. Минобороны также показало результат применения минометного орудия — укрепления ВСУ оказались разрушены.

В оборонном ведомстве отметили, что при стрельбе из орудия применяются снаряды массой от 130 до 230 килограммов — это и позволяет уничтожать мощные укрепления.

Ранее Минобороны показало работу «Аллигаторов» в зоне СВО.

Марк Леонов
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