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15:19, 30 января 2023Силовые структуры

На территории мусорного завода в Москве нашли ящик с ракетами и патронами

В Москве на территории мусороперерабатывающего завода найден ящик с ракетами и патронами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве на территории мусороперерабатывающего завода найден ящик со взрывпакетами, сигнальными ракетами и патронами. Об этом РБК сообщил источник в столичном главке МВД.

По его данным, обнаруженный короб был подписан «Снаряды для гаубицы». О находке сообщил в полицию сотрудник частного охранного предприятия. По его словам, подозрительный ящик был на территории предприятия в Сигнальном проезде. На него наткнулись работники при сортировке отходов.

Прибывшие полицейские изъяли из ящика 138 взрывпакетов, применяемых на учебных занятиях кораблей Военно-морского флота для имитации выстрела орудий, а также сигнальные патроны, пакеты с селитрой и порохом.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, идет поиск хозяина ящика.

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Любовь Ширижик
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