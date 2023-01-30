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11:52, 30 января 2023Россия

В российском регионе нашли истерзанное собаками тело пропавшего мужчины

В Серове нашли истерзанное собаками тело мужчины, пропавшего неделю назад
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В городе Серов Свердловской области нашли тело пропавшего более недели назад мужчины — его изгрызли собаки. Об этом сообщает Е1.ru.

Погибшему, по информации местного издания, бродячие собаки обгрызли голову, ключицу и плечо. Вещи, которые были у погибшего с собой, остались нетронутыми. После гибели россиянина в российском регионе следователи начали проверку.

По данным издания, 33-летний мужчина пропал 21 января, спустя два дня его начали искать сотрудники полиции, друзья россиянина и поисковый отряд «Лиза Алерт». Как рассказал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, тело россиянина нашли 29 января близ пилорамы.

Ранее в селе Хадакта Забайкальского края две домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю женщину. По версии следователей, пенсионерка погибла после нападения животных, которые находились на территории двора одного из домов без привязи.

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Анастасия Шейкина
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