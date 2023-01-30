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11:34, 30 января 2023Забота о себе

Назван указывающий на рак шейки матки безобидный симптом

The Sun: боль в пояснице может быть симптомом рака шейки матки

Фото: Shutterstock

Боль в пояснице в некоторых случаях свидетельствует о развитии рака шейки матки. Безобидный симптом, указывающий на смертельную болезнь, назвало издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

По словам специалистов NHS, боль в спине может быть одним из основных признаков рака шейки матки. Зачастую женщины привыкают к этому состоянию или списывают неприятные ощущения на долгое пребывание в статичном состоянии или переутомление.

Также характерными симптомами рака шейки матки являются выделение крови в середине цикла, боль во время секса и обильные менструации

Подобные симптомы могут проявляться у женщин с эндометриозом или миомой матки. Издание со ссылкой на медиков напомнило, что важно выявить рак на ранней стадии, чтобы избавиться от болезни. Ранней диагностике помогает регулярная сдача мазка. NHS рекомендует женщинам в возрасте 24-49 лет проходить обследование раз в три года, женщинам в возрасте от 50 до 64 — раз в пять лет.

около 850женщин

умирают ежегодно от рака шейки матки в Великобритании

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Врач Радхика Вохра объяснила, что исследование мазка из шейки матки помогает выяснить, инфицирована ли шейка матки вирусом папилломы человека. Если ВПЧ будет обнаружен, клетки, собранные во время теста, исследуют под микроскопом, чтобы проверить на любые изменения.

13тысяч

женщин в США ежегодно заболевают раком шейки матки, умирают — 4300.

«При обнаружении аномальных изменений женщине рекомендуют пройти дальнейшее обследование, поскольку ей может потребоваться лечение для удаления этих клеток. Важно не откладывать скрининг шейки матки. Если беспокоит какой-либо из симптомов, следует обратиться к врачу», — прокомментировала Вохра.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании, у которой за симптомами простуды проглядели рак легких. Врачи диагностировали болезнь слишком поздно, и через несколько недель пациентка скончалась.

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Вера Владзиевская
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