Российский офицер рассказал о тактике ведения ВСУ танкового боя
Украинские танковые экипажи действуют однотипно, несмотря на потери, которые несут. Об этом рассказал РИА Новости командир российского танкового подразделения с позывным Арцах.
«Они очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей», — заявил офицер, отметив, что российские танкисты стараются придумывать нестандартные маневры и принимать нешаблонные решения, чтобы «удивить» противника.
«Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте — вооружение, на третьем — секретные документы. Танки — это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть», — объяснил разницу в тактике ведения боя Арцах.
Ранее российские артиллеристы нанесли удар по базе 73-го морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Очаков. Среди уничтоженного личного состава оказались британские наемники.