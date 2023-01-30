Российский офицер рассказал о тактике ведения ВСУ танкового боя

Российский командир танка заявил, что танкисты ВСУ действуют однотипно, несмотря на потери

Украинские танковые экипажи действуют однотипно, несмотря на потери, которые несут. Об этом рассказал РИА Новости командир российского танкового подразделения с позывным Арцах.

«Они очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей», — заявил офицер, отметив, что российские танкисты стараются придумывать нестандартные маневры и принимать нешаблонные решения, чтобы «удивить» противника.

«Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте — вооружение, на третьем — секретные документы. Танки — это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть», — объяснил разницу в тактике ведения боя Арцах.

Ранее российские артиллеристы нанесли удар по базе 73-го морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Очаков. Среди уничтоженного личного состава оказались британские наемники.