Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 30 января 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о тактике ведения ВСУ танкового боя

Российский командир танка заявил, что танкисты ВСУ действуют однотипно, несмотря на потери

Фото: ТАСС

Украинские танковые экипажи действуют однотипно, несмотря на потери, которые несут. Об этом рассказал РИА Новости командир российского танкового подразделения с позывным Арцах.

«Они очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей», — заявил офицер, отметив, что российские танкисты стараются придумывать нестандартные маневры и принимать нешаблонные решения, чтобы «удивить» противника.

«Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте — вооружение, на третьем — секретные документы. Танки — это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть», — объяснил разницу в тактике ведения боя Арцах.

Ранее российские артиллеристы нанесли удар по базе 73-го морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Очаков. Среди уничтоженного личного состава оказались британские наемники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине
Избившая незрячую россиянку описала свое нападение как случайность
Цена нефти упала
Беременная Ольга Орлова попросила поклонников помочь выбрать имя для дочери
Российский офицер рассказал о тактике ведения ВСУ танкового боя
Умерла актриса из «12 стульев» и «Непокоренный» Ольга Когут
Названы самые пострадавшие из-за оттока российских туристов страны Европы
Bloomberg объяснило заинтересованность КНДР в продаже оружия России
Парикмахер назвала главные ошибки клиентов во время и после сеанса
На Украине потребовали отстранить россиян и белорусов после победы Соболенко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.