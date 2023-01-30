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19:51, 30 января 2023Силовые структуры

Четырех россиян осудили за похищение людей ради денег

Под Ульяновском четверых молодых россиян осудили за похищение людей и вымогательство

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ульяновской области четырех россиян в возрасте от 17 до 21 лет осудили за похищение людей и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд приговорил 21-летнего молодого человека к восьми с половиной годам колонии, его двоих 20-летних сообщников к шести и полутора годам заключения, а несовершеннолетний соучастник получил полтора года условно.

По данным следствия, в период с февраля по июнь 2022 года осужденные вымогали деньги у жителей Димитровграда, совершая грабежи, незаконно пробираясь в их квартиры и похищая их на улицах. Так, в ночь на 20 мая двое фигурантов похитили одного мужчину, поместили его в машину и стали требовать у него плату за освобождение.

Всего следователи выявили 13 эпизодов преступлений, от действий подельников пострадали семеро жителей региона.

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Елизавета Новикова
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