В российской больнице умер семилетний ребенок с вирусной инфекцией

В Алтайском крае семилетний ребенок с вирусной инфекцией умер в больнице

В Алтайском крае семилетний ребенок, заразившийся вирусной инфекцией, умер в центральной районной больнице в селе Волчиха. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По данным правоохранителей, в детской больнице у ребенка остановилось дыхание, после чего медики констатировали его смерть. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался от вирусной инфекции. В СК не уточняют, чем именно болел мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщал ранее Telegram-канал Mash Siberia, семилетний мальчик в Волчихе болел ангиной, а умер от стеноза. По утверждению авторов канала, в момент гибели ребенка на месте не было врача — только медсестра. В Минздраве это опровергают, заявляя, что врачи были на посту и боролись за жизнь мальчика полтора часа. После случившегося жители Волчихи устроили народный сход и начали собирать подписи за отставку главного врача районной больницы Татьяны Харловой.

Ранее в Башкирии четырехмесячный младенец, у которого диагностировали грыжу, умер в больнице. По данным Минздрава, у детей с диагнозом «ущемленная диафрагмальная грыжа» фиксируется крайне высокая смертность из-за быстрого развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.