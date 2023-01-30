Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 30 января 2023Россия

В российской больнице умер семилетний ребенок с вирусной инфекцией

В Алтайском крае семилетний ребенок с вирусной инфекцией умер в больнице

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

В Алтайском крае семилетний ребенок, заразившийся вирусной инфекцией, умер в центральной районной больнице в селе Волчиха. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По данным правоохранителей, в детской больнице у ребенка остановилось дыхание, после чего медики констатировали его смерть. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался от вирусной инфекции. В СК не уточняют, чем именно болел мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщал ранее Telegram-канал Mash Siberia, семилетний мальчик в Волчихе болел ангиной, а умер от стеноза. По утверждению авторов канала, в момент гибели ребенка на месте не было врача — только медсестра. В Минздраве это опровергают, заявляя, что врачи были на посту и боролись за жизнь мальчика полтора часа. После случившегося жители Волчихи устроили народный сход и начали собирать подписи за отставку главного врача районной больницы Татьяны Харловой.

Ранее в Башкирии четырехмесячный младенец, у которого диагностировали грыжу, умер в больнице. По данным Минздрава, у детей с диагнозом «ущемленная диафрагмальная грыжа» фиксируется крайне высокая смертность из-за быстрого развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом СВО
Пушилин рассказал о действиях ВСУ в Угледаре
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Россиянин напал с пистолетом на 16-летнего подростка из-за 280 рублей
Беременную россиянку заподозрили в жестоком избиении пятилетнего ребенка
МИД России заявил о подготовке к консультации с США
Купленные в сети шорты бренда Кардашьян разозлили девушку во время примерки
В России спрогнозировали снижение стоимости одного типа недвижимости
В Китае уличили Украину в попытках напрямую столкнуть НАТО с Россией
В Японии раскритиковали меры России из-за промысла у Курил
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.