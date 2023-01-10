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10:16, 10 января 2023Россия

В российской больнице умер младенец с грыжей

Минздрав Башкирии сообщил о смерти младенца с грыжей в больнице Стерлитамака

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Башкирии четырехмесячный младенец, у которого диагностировали грыжу, умер в больнице. Об этом сообщили в республиканском Минздраве, пишет «Коммерсантъ».

По данным министерства, ребенка доставили в приемное отделение детской хирургии Стерлитамака ночью 4 января — врачи подозревали у него ущемление паховой грыжи. Во время осмотра дежурный хирург не нашел у младенца подобной патологии, после медицинских манипуляций «беспокойство ребенка прекратилось, и с улучшением состояния он был отпущен домой», уточнили в ведомстве.

Там добавили, что родители впоследствии повторно вызвали скорую помощь, но медики не выявили экстренных показаний для госпитализации. В связи с этим родители сами доставили ребенка в больницу, где у него взяли анализы и провели обследование. В приемном покое состояние россиянина резко ухудшилось.

«Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Врачи пытались реанимировать ребенка в течение 55 минут, но спасти его не удалось. В Минздраве уточнили, что у детей с диагнозом «ущемленная диафрагмальная грыжа» фиксируется крайне высокая смертность из-за быстрого развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Ранее жительница Дагестана обвинила врачей в отказе помогать ее дочери, которая впоследствии умерла от кровоизлияния в мозг, ставшего следствием аневризмы. Впоследствии медики больницы, где погибла россиянка, рассказали, что в ее крови были наркотики. По их словам, девушка поступила со слабостью и с трудом разговаривала, ее готовили к переводу в токсикологию, но ей стало хуже, и она скончалась.

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Анастасия Шейкина
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