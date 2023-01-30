В российском городе УАЗ насмерть сбил мужчину

В Югорске водитель УАЗ насмерть сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину

В Ханты-Мансийском автономном округе водитель УАЗа насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия», из-за чего сбил 54-летнего мужчину.

Предварительно, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

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