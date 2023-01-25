Водитель насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Сочи

Водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Сочи

Водитель BMW насмерть сбил четырнадцатилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Сочи. Об этом сообщила городская ГИБДД в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса. «26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации. Уточняется, что в результате аварии подросток скончался.

Ранее в Крыму мужчина за рулем BMW сбил переходивших дорогу двух детей, после чего скрылся. На детей восьми и девяти лет наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой Пятилетки. Их госпитализировали с различными травмами.