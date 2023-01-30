Захарова назвала новому американскому послу ее важнейшую задачу

Представитель МИД Захарова: важная задача посла США в России — не ухудшить отношения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прибытие нового посла США Линн Трейси в Москву, подчеркнула, что одной из важнейших задач американского дипломата будет попытка не ухудшить отношения между странами еще больше. Цитату приводит РИА Новости.

Она назвала задачей других послов, занимавших должность Трейси, дальнейшую деградацию отношений Москвы и Вашингтона. По мнению Захаровой, экс-глава американской дипмиссии Майкл Макфол вошел в историю как «человек, которого буквально с позором отсюда выгоняли».

Кроме того, дипломат рассказала, что российские власти сделали все, чтобы обезопасить прибытие Трейси в Москву. «Если бы она столкнулась с тем, что о Соединенных Штатах по-настоящему думает наш народ, ей бы не поздоровилось. Мы делаем все и сделали все, чтобы обезопасить ее сегодняшний приезд. У людей гнев», — заявила Захарова.

Так представитель ведомства отреагировала на сообщения о том, что во время визита Трейси в МИД у здания министерства собралась толпа, скандировавшая лозунги «Америка — страна-террорист», «Война — бизнес США» и «Зачем вы приехали?».