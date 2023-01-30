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22:52, 30 января 2023Мир

Макрон заявил об отсутствии запросов от Киева на поставку самолетов

Макрон заявил, что Киев не обращался к Франции с запросом на поставку самолетов
СюжетРакетные удары по Украине:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что пока Парижу не поступало запросов от Киева на поставку самолетов, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Франция занимается поставками вооружений исходя из поступающих запросов, «а не на основе циркулирующих слухов».

Он добавил, что 31 января намерен встретиться с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, который приедет с визитом в Париж.

Ранее Макрон рассказал, что Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого ей Западом оружия. Он назвал один из критериев поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины — они не должны приводить к эскалации конфликта.

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Марина Совина
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