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09:53, 31 января 2023Экономика

Стало известно о торговых аномалиях в странах СНГ

Euromonitor: поставки европейских товаров в соседние с Россией страны аномально выросли

Фото: Heino Kalis / Reuters

Экспорт товаров из ЕС в Россию с марта по ноябрь 2022 года рухнул на 47 процентов к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро). При этом поставки европейских товаров в соседние с Россией страны СНГ (в Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Киргизию) за то же время увеличились на 48 процентов (до 20,3 миллиарда евро). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса.

Экспорт из ЕС товаров, которые попали под европейские ограничения на поставку в Россию, в соседние шесть стран вырос на 95 процентов, поставки в Россию обвалились на 71 процент. При этом поставки из ЕС подсанкционных товаров в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию в ноябре составили около 1,5 миллиарда евро, годом ранее месячный объем был лишь 500 миллионов евро.

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Землис-Балевичус допускает, что значительная часть товаров перенаправляется в Россию, отмечая, что санкции не работают. Все страны Евросоюза, кроме Швеции и Мальты, увеличили экспорт в соседние с Россией страны, больше всего — Кипр, Люксембург, Эстония, Литва, Румыния (на 100–350 процентов). Также эксперту стало известно о «санкционных аномалиях» по отдельным предметам торговли.

Так, поставки из Чехии в Казахстан смартфонов выросли с нуля в 2021 году до 164 миллионов евро, экспорт авиационного керосина из Греции в Грузию — почти с нуля до 75,5 миллиона евро, экспорт из Чехии в Казахстан ноутбуков взлетел на 280 процентов.

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Платон Щукин
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