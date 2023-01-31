Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек

Radio Pakistan: число жертв теракта в пакистанском Пешаваре выросло до 90 человек

Число жертв теракта в мечети пакистанского Пешавара выросло до 90 человек. Об этом сообщает Radio Pakistan.

По данным местной полиции, в окружную больницу доставили более 200 раненых, из которых около половины уже выписали. Отмечается, что тела погибших доставлены родственникам для опознания и захоронения.

Radio Pakistan уточняет, что пакистанские правоохранители вместе с медиками продолжают спасательную операцию по поиску выживших под обломками здания. Глава региона Мухаммад Азам Хан объявил однодневный траур в провинции.

Теракт был совершен 30 января 2023 года в мечети Пешавара вблизи афганской границы. Офицер полиции города рассказал, что после взрыва обрушилась крыша мечети.