Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам

«Авито Услуги»: спрос на дизайнеров интерьера за 2022 год вырос на 73%

За 2022 год спрос россиян на услуги дизайнеров интерьера вырос на 73 процента относительно 2021 года. О том, что граждане стали чаще обращаться к специалистам по оформлению жилья, говорится в исследовании платформы «Авито Услуги», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего спрос увеличился в Москве — на 78 процентов. В тройке лидеров также оказались Сочи и Ростов-на-Дону. Самыми популярными услугами стали установка натяжных потолков, спрос на которую вырос на 61 процент, замена и укладка полов (плюс 44 процента), поклейка обоев и малярные работы (плюс 25 процентов). Предложение от дизайнеров за указанный период в среднем выросло на 143 процента.

«Растущий спрос на услуги дизайнеров интерьера и разработку проектов "под ключ" можно объяснить тем, что заказчики все чаще стали подходить к планированию ремонта более продумано и рационально», — заявила руководитель развития категории «Ремонт и строительство» на платформе Светлана Филимонова. Она напомнила, что дизайн-проект помогает избежать грубых ошибок при оформлении квартиры, а также спланировать бюджет и получить удовлетворительный результат.

Ранее россияне назвали главные ошибки при ремонте жилья. Многие граждане неверно рассчитывают количество розеток, не предусматривают место для бытовой техники или случайно перекрывают доступ к трубам и проводам. По словам экспертов, подобного можно избежать с помощью базового технического дизайн-проекта.