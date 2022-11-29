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16:15, 29 ноября 2022Среда обитания

Названы главные ошибки россиян при ремонте жилья

«Ремонт со СберУслугами» и «Сберстрахование» назвали частые ошибки россиян при ремонте

Фото: Shutterstock

При ремонте дома или квартиры 63 процента россиян допускали ошибки. Главные просчеты при переоборудовании жилья назвали аналитики сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Сберстрахование» в совместном исследовании, пишут «Известия».

Около 18 процентов респондентов признались, что сэкономили на специалистах и из-за этого получили некачественный результат. При этом чаще всего, как отмечают эксперты, россияне совершали ошибки при планировании бюджета в попытках сократить траты. Так, каждый шестой (16 процентов) недооценил смету и потратил больше, чем рассчитывал, еще 14 процентов ради экономии выбрали стройматериалы низкого качества, а 13 процентов россиян не заказали дизайн-проект дома или квартиры и пожалели об этом.

Помимо этого, 14 процентов респондентов неверно рассчитали количество розеток и их расположение, 5 процентов не предусмотрели место для бытовой техники, а 3 процента случайно перекрыли доступ к трубам или проводам. «Подобные ошибки легко предотвратить, заказав базовый технический дизайн-проект, в котором будут спланированы все коммуникации», — пояснил исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов.

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Отмечается, что хотя бы раз делали ремонт 86 процентов участников опроса — треть из них (35 процентов) все делали самостоятельно, 40 процентов поручили часть работ специалистам, а 11 процентов доверили весь процесс подрядчикам.

«Вынужденный ремонт жилья — неприятный процесс, который, как правило, обходится недешево. От лишних расходов избавит страховой полис: если произойдет страховой случай, клиент получит компенсацию», — добавил исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов.

Ранее стало известно, что в 2022 году половина затеявших ремонт россиян пожалела об этом. Каждый второй заявил, что лучше бы не переделывал жилье: 25 процентов расстроились из-за того, что итоговая стоимость работ оказалась выше предполагаемой, 19 процентов пожалели о потраченных силах и нервах, еще семь процентов остались недовольны результатом.

Нина Ташевская
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