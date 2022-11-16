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08:00, 17 ноября 2022Среда обитания

Половина россиян пожалели о сделанном ремонте

«ВсеИнструменты.ру»: каждый второй россиянин жалеет о сделанном ремонте

Фото: Roselyn Tirado / Unsplash

Половина сделавших ремонт в 2022 году россиян пожалели о том, что затеяли переделку жилья. Об этом говорится в исследовании «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов. Из них 83 процента сделали ремонт в текущем году, при этом 82 процента столкнулись с трудностями. Каждый второй заявил, что лучше бы не переделывал жилье: 25 процентов расстроились из-за того, что итоговая стоимость работ оказалась выше предполагаемой, 19 процентов пожалели о потраченных силах и нервах, еще семь процентов остались недовольны результатом.

Каждый третий вложил в ремонт более 500 тысяч рублей, 18 процентов опрошенных — 200-300 тысяч, 10 процентов — до 200 тысяч. Только 19 процентов смогли потратить на улучшение жилья менее 50 тысяч рублей. 39 процентов респондентов сделали ремонт из-за необходимости, 26 процентов на это сподвиг скорый переезд, еще 15 процентов захотели что-либо поменять, а 14 процентов — инвестировать сбережения.

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54 процента россиян ремонтировали собственную квартиру, 25 процентов — комнату, а 22 процента — загородный дом. 55 процентов доверили работы профессионалам, 25 процентов попросили помочь друзей и членов семьи, 21 процент справились собственными силами.

Эксперты ожидают, что в 2023 году спрос на товары для ремонта увеличится до 25 процентов. В 2022-м самыми популярными товарами стали обои, краски, эмали, лаки и светильники. За год граждане стали покупать обои на 190 процентов чаще, спрос на краски вырос на 156 процентов, а на эмали — на 217 процентов.

Ранее в ноябре россияне назвали стоимость идеального ремонта квартиры. 15 процентов опрошенных считают, что для достижения желаемого результата хватит миллиона рублей, еще 10 процентов назвали сумму в 500 тысяч рублей.

Александра Качан
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