Бывший помощник Ельцина отреагировал на раскрытие в США его мнения об Украине

Бывший помощник Ельцина заявил, что не помнит его разговоров в США об Украине

Бывший помощник по международным делам первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Рюриков в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал сведения из рассекреченной в США стенограммы разговора экс-главы страны с бывшим американским лидером Джорджем Бушем-старшим. Из нее следует, что в 1992 году Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором.

«Это было очень давно, еще в 1992 году. Я таких разговоров не помню. У меня есть кое-какие записи, но в записях чего-то такого тоже не помню», — сказал Рюриков.

Он также ответил на вопрос о том, соответствовало ли это высказывание позиции Ельцина.

«Трудно сказать, потому что Борис Николаевич был человеком, который мог говорить очень разные вещи», — добавил бывший советник Ельцина.

Ранее в США рассекретили ряд документов, из которых следует, что Ельцин рассматривал Украину как дестабилизирующий фактор. В соответствии с опубликованной стенограммой, на встрече с американским коллегой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году первый президент России заявил, что на Украине присутствуют 11 миллионов этнических русских, а украинские националисты оказывают давление на бывшего тогда президентом Леонида Кравчука.

«Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — заявил Ельцин, следует из рассекреченных данных.