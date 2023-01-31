В Венгрии предложили выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию за посредничество по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает за представление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине. Трансляция пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой доступна в Facebook дипломата (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто подчеркнул, что на сегодняшний день опыт посредничества Турции в переговорах является «единственным успешным». Он напомнил, что благодаря усилиям турецкого лидера и главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу состоялась зерновая сделка.

«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества на <...> Украине связан с его именем», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь главы венгерского кабмина Берталан Хаваши заявил, что Венгрия и Турция призывают международное сообщество к мирному урегулированию конфликта на Украине.