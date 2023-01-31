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13:42, 31 января 2023Мир

В Венгрии предложили выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию

В Венгрии предложили выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию за посредничество по Украине

Фото: Burak Kara / Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает за представление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине. Трансляция пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой доступна в Facebook дипломата (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто подчеркнул, что на сегодняшний день опыт посредничества Турции в переговорах является «единственным успешным». Он напомнил, что благодаря усилиям турецкого лидера и главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу состоялась зерновая сделка.

«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества на <...> Украине связан с его именем», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь главы венгерского кабмина Берталан Хаваши заявил, что Венгрия и Турция призывают международное сообщество к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Варвара Кошечкина
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