В Венгрии предложили выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает за представление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине. Трансляция пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой доступна в Facebook дипломата (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Сийярто подчеркнул, что на сегодняшний день опыт посредничества Турции в переговорах является «единственным успешным». Он напомнил, что благодаря усилиям турецкого лидера и главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу состоялась зерновая сделка.
«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества на <...> Украине связан с его именем», — сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь главы венгерского кабмина Берталан Хаваши заявил, что Венгрия и Турция призывают международное сообщество к мирному урегулированию конфликта на Украине.