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12:48, 31 января 2023Россия

Пушилин заявил об отсутствии дипломатии в Европе

Врио главы ДНР Пушилин заявил об отсутствии дипломатии в Европе

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

В Европе отсутствует дипломатия, а европейская политика вырождается. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Европейская политика вырождается на наших глазах. У них уже не осталось дипломатии. Для них не существует права. (...) Мы идем своим путем. Никаких заигрываний, никакого доверия, по крайней мере в нынешней ситуации», — сказал врио главы ДНР. По его словам, это должно стать предостережением «при попытках о чем-то с ними договориться».

Он подчеркнул, что западная сторона нарушает все правила, не скрывая этого. Как утверждает Пушилин, США являются единственными, кто пока выигрывает по всем параметрам. Вашингтон, отправляя минимальное количество вооружения, требует того же от других государств, параллельно убивая экономику своих «европейских партнеров», добавил он.

Ранее Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Москвой. Он напомнил, что страны альянса нарастили свое присутствие вблизи границ России задолго до спецоперации. Пушилин отметил участие НАТО в конфликте с самого начала. По его словам, с каждым днем блок все более открыто проявляет свое присутствие.

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Кристина Есикова
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