В ДНР заявили о прямой конфронтации НАТО с Россией

Глава ДНР Пушилин заявил, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией и напомнил, что страны альянса нарастили свое присутствие возле российских границ задолго до спецоперации. По его мнению, блок участвовал в конфликте двух стран с самого начала, а сейчас с каждым днем он более открыто проявляет свое присутствие.

«Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», — подчеркнул Пушилин

Ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил в готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. Он допустил вооруженное противостояние возможно независимо от результата российской спецоперации на Украине.