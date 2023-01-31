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22:01, 31 января 2023Интернет и СМИ

В Китае предрекли пересмотр политики Европы по Украине из-за кризиса

Global Times: Европе придется пересмотреть политику по Украине из-за кризиса
СюжетСанкции против России:

Фото: Horst Galuschka / dpa / Global Look Press

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао предрек пересмотр политики Европы в отношении Украины из-за экономического кризиса, причиной которого стали санкции против России. Об этом он написал в статье для издания Global Times.

Хэ Чжигао подчеркнул, что стагнация в некоторых странах Евросоюза (ЕС) из-за относительного спада экономики и растущей безработицы обострила многие давние проблемы. «Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти», — отметил эксперт. По его мнению, это повлияет на отношение европейцев к конфликту на Украине и на степень вовлеченности ЕС в кризис.

Как пояснил Хэ Чжигао, отказ от энергоресурсов России повлек за собой серьезные последствия для Европы, которая попала в ловушку США и оказались в сильной зависимости от поставок энергетики оттуда. «Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики "Америка прежде всего"», — подытожил он.

В январе постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал кризис на Украине следствием продолжительного дисбаланса в Европе.

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Марина Совина
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