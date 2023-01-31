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09:34, 31 января 2023Забота о себе

У четырехлетней девочки остались шрамы из-за инфекции на фоне ветрянки

People: на фоне ветрянки у четырехлетней девочки развился некротический фасциит

Фото: Peter Nicholls / Reuters

У четырехлетней британки, которая перенесла некротический фасциит, остались шрамы, напоминающие следы зубов крокодила. Об этом сообщает издание People.

Девочка Рейн болела ветряной оспой. По словам ее матери, 31-летней Лин Пэсси, через несколько дней после начала болезни у ребенка поднялась температура, она пожаловалась на слабость, а возле одной из язвочек на ее коже появилось красное кольцо.

Врач, осмотревший Рейн, прописал ей антибиотики и отправил домой. По мнению женщины, он не уделил девочке достаточного внимания, поскольку опасался, что она заразит ветрянкой других пациентов. В результате инфекция, развившаяся на фоне болезни, осталась незамеченной.

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Мать обошла еще несколько специалистов и в итоге добилась приема в больнице. Ожидание затянулось на шесть часов, за это время состояние девочки ухудшилось, у нее начались галлюцинации, а красное кольцо выросло. «Я взяла ее на руки, внесла в кабинет и сказала: кто-то должен осмотреть мою дочь, по-моему, она умирает», — вспоминает Пэсси.

Оказалось, что у девочки развился некротический фасциит, вызываемый бактериями Streptococcus pyogenes. В 20 процентах случаев заражение приводит к смерти. Чтобы спасти ребенка, потребовалась экстренная операция, продолжавшаяся около четырех часов. Ей удалили часть мышц, пораженных инфекцией, погрузили ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Три недели Рейн провела в больнице, после чего полностью выздоровела. По словам Пэсси, сейчас ее дочь чувствует себя хорошо и шутит, что заработала свои шрамы в схватке с крокодилом.

Ранее жительница Великобритании Эми Твид рассказала, как врачи почти погубили ее годовалого ребенка. У сына поздно выявили абсцесс мозга, приняв болезнь за запор.

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Александра Лисица
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