Врачи приняли опасную болезнь ребенка за запор и почти погубили его

The Sun: врачи приняли абсцесс мозга у ребенка за запор и почти погубили его

Жительница Великобритании Эми Твид рассказала, как врачи почти погубили ее годовалого ребенка, потому что поздно выявили у него смертельно опасную болезнь — абсцесс мозга — приняв ее за запор. Историей 25-летней женщины заинтересовалось издание The Sun.

По ее словам, в начале марта 2022 года она заметила, что ее ребенок Тедди стал не таким активным, как обычно, перестал интересоваться игрушками и постоянно капризничал. Через две недели у него открылась неконтролируемая рвота, он стал апатичным и постоянно хотел спать.

Женщина утверждает, что вместе с сыном несколько раз посещала врачей общей практики, но не получила необходимой помощи — ей отказали в анализе крови под предлогом, что у ребенка не было температуры, боли в горле и других симптомов инфекции. Один из врачей предположил, что у младенца запор из-за смены молочной смеси, и рекомендовал соблюдать постельный режим, объяснила Эми.

Однако через несколько дней Тедди стало хуже: он посинел, начались судороги, а один из зрачков неестественно расширился. Обеспокоенные родители вызвали скорую помощь. Обследование выявило у ребенка огромного размера церебральный абсцесс (локальное инфекционно-воспалительное поражение мозговой ткани с образованием полости, заполненной гнойным содержимым — прим. «Ленты.ру»). Врачи сказали, что ребенок может не выжить и ему нужна срочная операция, чтобы откачать 100 миллилитров скопившейся жидкости.

Хирурги сделали все возможное и стабилизировали состояние Тедди, а спустя неделю провели повторную операцию и удалили абсцесс мозга. С тех пор мальчик уверенно выздоравливает и восстанавливается.

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