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Женщина решила высушить волосы феном и случайно спасла себе жизнь

ITV News: внимательная 57-летняя британка подняла руку при сушке волос и спасла себе жизнь

Фото: Victoria Strukovskaya / Unsplash

57-летняя Сьюзен Хантер-Дабсон из Бедфордшира рассказала, как обычная сушка волос феном случайно спасла ей жизнь. Ее историей заинтересовалось издание ITV News.

Британка признается, что заметила нечто необычное в зеркале, когда решила высушить волосы, будучи обнаженной. Она подняла руку с феном повыше, увидела, что чашеобразная часть ее груди стала плоской. После этого женщина насторожилась. «У меня бюст размера G, потому мне сложно было что-то нащупать при самодиагностике, но я знала, что внешний вид груди стал не таким, как надо. И так как у моей матери в молодости диагностировали рак, я решила обратиться за консультацией к терапевту», — пояснила Хантер-Дабсон.

Лечащий врач выслушал жалобу внимательной женщины и сказал, что, скорее всего, ей не о чем беспокоиться, но на всякий случай направил ее на анализы. Сьюзен была убеждена, что все в порядке, когда пришла на повторный прием к специалисту и была поражена, когда тот сказал ей, что у нее редкая разновидность рака. «Я онемела после того, как мне сказали, что у меня шестисантиметровая опухоль в левой груди и рак на начальной стадии — в правой», — призналась она.

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Сначала британка прошла полугодовой курс химиотерапии, а затем перенесла четыре операции по удалению части ткани молочной железы, за которыми последовал месячный курс лучевой терапии. В общей сложности лечение длилось больше года, но сейчас ее болезнь находится в ремиссии. Когда врачи сообщили женщине, что все позади, она расплакалась, потому что «испытала величайшее облегчение и начала надеяться на счастливое будущее».

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Наталья Обрядина
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