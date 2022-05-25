Фитнес-тренер развеял миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов для здоровья

Фитнес-тренер Артур заявил, что для сохранения здоровья достаточно гулять 20 минут в день

Фитнес-тренер Роб Артур развеял один из самых популярных мифов о норме физической активности в день. Эксперт, чьи слова передает Onet.pl, заявил, что для сохранения здоровья нет необходимости ежедневно проходить 10 тысяч шагов.

Специалист заявил, что ходьба — один из лучших и вместе с тем доступных видов физической активности и достаточно гулять всего 20 минут в день, чтобы ощутить положительные эффекты от нее. «Всего 20–25 минут ходьбы положительно повлияют на наш сон. Более того, исследования показали, что, если каждый день мы будем ходить минимум 20 минут, мы уменьшим риск внезапной смерти и почувствуем прилив энергии», — пояснил Артур.

По словам фитнес-тренера, не надо зацикливаться на количестве пройденных шагов и цифре 10 тысяч в день, так как она была придумана для рекламы электронного устройства. Более того, исследование 2019 года доказало, что после определенного количества шагов преимущества, которые можно получить от ходьбы, начинают сглаживаться. Это означает, что прогулки по 100 минут в день не сделают человека более здоровым, чем получасовые.

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