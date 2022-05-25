Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Фитнес-тренер развеял миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов для здоровья

Фитнес-тренер Артур заявил, что для сохранения здоровья достаточно гулять 20 минут в день

Фото: Thom Milkovic / Unsplash

Фитнес-тренер Роб Артур развеял один из самых популярных мифов о норме физической активности в день. Эксперт, чьи слова передает Onet.pl, заявил, что для сохранения здоровья нет необходимости ежедневно проходить 10 тысяч шагов.

Специалист заявил, что ходьба — один из лучших и вместе с тем доступных видов физической активности и достаточно гулять всего 20 минут в день, чтобы ощутить положительные эффекты от нее. «Всего 20–25 минут ходьбы положительно повлияют на наш сон. Более того, исследования показали, что, если каждый день мы будем ходить минимум 20 минут, мы уменьшим риск внезапной смерти и почувствуем прилив энергии», — пояснил Артур.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

По словам фитнес-тренера, не надо зацикливаться на количестве пройденных шагов и цифре 10 тысяч в день, так как она была придумана для рекламы электронного устройства. Более того, исследование 2019 года доказало, что после определенного количества шагов преимущества, которые можно получить от ходьбы, начинают сглаживаться. Это означает, что прогулки по 100 минут в день не сделают человека более здоровым, чем получасовые.

Ранее врач-кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о смертельной опасности бесконтрольного приема аспирина. Специалист рекомендовал отказаться от длительного самолечения аспирином, так как у препарата есть серьезные побочные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
В правительстве назвали национальную идею России
Эксперты назвали убивающий кишечник продукт
Названы системные требования подписки PlayStation Plus
В МИД России назвали преждевременными разговоры об обмене пленными с Киевом
Украинский режиссер высказался против бойкота российских деятелей культуры
Ольга Бузова преподнесла Филиппу Киркорову кружева и красную помаду
Рыболовы поймали самую крупную с 1992 года рыбу весом 621 килограмм
Житель Гольянова перечислил главные плюсы и минусы района
Таиланд смягчит правила въезда для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.