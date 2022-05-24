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Врач рассказал о смертельной опасности бесконтрольного приема аспирина

Кардиолог Аскаров запретил принимать аспирин беременным женщинам и детям

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о смертельной опасности бесконтрольного приема аспирина — одного из самых известных и изученных лекарств. Врач отметил, что категорически запрещено принимать ацетилсалициловую кислоту детям и беременным женщинам, сообщает издание «АиФ».

Кандидат медицинских наук напомнил, что аспирин назначают как жаропонижающее, кроверазжижающее, противовоспалительное средство.

В то же время он обратил внимание, что ацетилсалициловую кислоту, которая есть в аптечке каждой семьи, без назначения врача можно принимать лишь в течение нескольких дней.

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«Важно понимать, что принимать аспирин самостоятельно можно не дольше трех-пяти дней, и только в средних дозах — 500-1000 миллиграммов в сутки, иначе можно серьезно навредить здоровью! — предостерег врач. — Основной принцип в лечении любых заболеваний — это лечение пациента по клиническому диагнозу с учетом особенностей организма: возраста, веса, функций внутренних органов».

Азизхон Аскаров рассказал, что аспирин назначают при ишемической болезни сердца и мозга, атеросклерозе сосудов конечностей, аневризме аорты, сахарном диабете с сосудистыми осложнениями, воспалительных заболеваниях внутренних органов, мышц и суставов.

Помогает ацетилсалициловая кислота, по словам врача, и при борьбе с курением и похмельем, в лечении инфекций кишечника, мочеполовой системы, желудка.

Кардиолог рекомендовал отказаться от длительного самолечения аспирином, так как у препарата есть серьезные побочные действия. Среди них анемия (из-за угнетения кроветворения), образование эрозий и язв желудка и кишечника, нарушение работы почек.

Особо эксперт отметил, что аспирин категорически запрещен для беременных женщин и детей до 12 лет. У пациентов младшего возраста препарат может вызывать развитие синдрома Рейе (поражение мозга и печени).

Азизхон Аскаров посоветовал есть малину как «природный аспирин». Она, по его словам, с успехом дополняет лечение воспалительных заболеваний органов дыхания.

Ранее терапевт перечислила обязательные для каждой семейной аптечки препараты и среди них назвала аспирин.

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Вера Владзиевская
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