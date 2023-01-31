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13:12, 31 января 2023Мир

Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира в четвертый раз

Шведскую экоактивистку Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира в четвертый раз

Фото: Henry Nicholls / Reuters

19-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира, сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское агентство NTB.

Сообщается, что кандидатуру Тунберг и ее движения «Пятница ради будущего» (Fridays for Future) выдвинул депутат норвежского парламента от партии зеленых Рауанд Исмаил.

«Благодаря движению "Пятницы ради будущего" и Грете Тунберг климатические забастовки собрали молодых людей со всего мира для этой борьбы, потому они стали достойными лауреатами премии мира. Они меняют мир в режиме реального времени», — цитирует норвежское агентство Исмаила.

Ранее в Швеции предложили заменить памятник королю Карлу XII статуей Тунберг.

Грета Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.

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Глеб Бажуткин
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