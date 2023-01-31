Названы регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки

В ДОМ.РФ назвали регионы, где чаще всего оформляют льготную ИТ-ипотеку под пять процентов

Активнее всего кредиты по льготной ипотеке для IT-специалистов берут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях и Пермском крае. С помощью программы улучшили жилищные условия уже более шести тысяч семей, оформивших кредиты на общую сумму более 55 миллиардов рублей, сообщает ДОМ.РФ, являющийся оператором данной меры господдержки.

С момента запуска программы сотрудники ИТ-компаний подали уже около 26 тысяч заявок на ипотеку. Уровень одобрения по таким кредитам остается высоким и составляет около 70 процентов (17,3 тысячи заявок). Заявки одобрены в 80 регионах России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Согласно документу, льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний, вне зависимости от получения ими налоговых льгот. Оформить такую ипотеку смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. Требования по уровню дохода снижены с 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме Москвы) и с 100 до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. Теперь при расчете доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству (в случае, если компания также аккредитована Минцифры).

«"ИТ-ипотека" — эффективный механизм поддержки специалистов сферы информационных технологий, которые развиваются и в строительной отрасли. Она позволяет купить жилье в новостройках или построить загородный дом на действительно выгодных условиях. Тем более кредиторы дополнительно снижают ставки по программе, уровень средней ставки остается ниже предельного и составляет сегодня около 3,9 процента», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По его словам, изменения, внесенные в программу правительством, позволят еще большему числу семей улучшить жилищные условия, сохранив комфортный уровень платежной нагрузки по кредиту.

Кредит в размере до 18 миллионов рублей могут получить жители регионов-миллионников, кредит до 9 миллионов доступен субъектам с населением менее одного миллиона человек. Первоначальный взнос составляет от 15 процентов.

Проверить перечень участвующих в программе ИТ-компаний и уточнить условия можно на сайте спроси.дом.рф.