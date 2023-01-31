Россиян научили хранить вещи в квартире

«ВсеИнструменты.ру»: систему хранения вещей в квартире необходимо разделить на три зоны

При выборе системы хранения в квартире необходимо учитывать количество вещей — при их малом объеме большая гардеробная или вместительные шкафы займут нужное пространство. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты посоветовали заранее выделить время и продумать систему хранения, определив количество вещей. Ящики необходимо подбирать под объем того, что там будет размещено. Систему также рекомендовали разделить на три зоны — верхнюю, среднюю и нижнюю. В первую нужно сложить одежду, чемоданы и инструменты. Середину посоветовали оставить для вещей первой необходимости, а нижнюю — для обуви, постельного белья или полотенец.

Специалисты также предупредили о необходимости вентиляции. «Если в помещении нет свежего воздуха, то велика вероятность повышения влажности. Со временем из-за этого на вещах начнет образовываться плесень и грибок», — научили в компании. Сухой воздух также может негативно сказаться на качестве вещей, поэтому россиянам рекомендовали продумать естественную или проточную вентиляцию.

Ранее эксперты «ВсеИнструменты.ру» выяснили, что больше всего с точки зрения интерьеров домов и квартир в сериалах россиян привлекает «Большая маленькая ложь». Любимым интерьером также оказался дом из сериала «Почему женщины убивают».