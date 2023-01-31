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14:41, 31 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 31 января

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 31 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

За минувшие сутки российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике (ДНР). На донецком и южнодонецком направлениях Украина потеряла свыше 90 человек, на краснолиманском — более 60, на купянском — до 45. В районе Угледара уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Херсонской области сбит вертолет Ми-8.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 8229 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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