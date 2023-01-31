Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 31 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 31 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике (ДНР). На донецком и южнодонецком направлениях Украина потеряла свыше 90 человек, на краснолиманском — более 60, на купянском — до 45. В районе Угледара уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Херсонской области сбит вертолет Ми-8.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 8229 единиц специальной военной автомобильной техники.