Стилист назвала четыре вышедшие из моды модели зимних курток

Стилист Клемми Филдсенд рассказала, что парки и длинные пуховики вышли из моды

Стилист Клемми Филдсенд назвала четыре модели зимних курток, которые вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В список попали парка и длинные пуховики. Первая вещь утратила свою актуальность еще несколько сезонов назад, поскольку материал, из которого она сделана, непрактичен и пропускает влагу. Что касается пуховиков, то они визуально прибавляют фигуре лишний объем.

Кроме того, специалист выделила варианты с анималистическим принтом. «Пальто, например, с леопардовым принтом трудно носить. На фоне других приглушенных оттенков на вещах, которые составляют ваш образ, коричневые и черные цвета заставят вас выглядеть так, будто вы оделись в темноте», — рассказала Филдсенд.

В заключение эксперт добавила в список антитрендов куртки-оверсайз с искусственным мехом, которые, по ее словам, были популярны в 2000-х годах. В настоящий момент более актуальными станут пальто, оформленные овчиной, отметила собеседница издания.

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