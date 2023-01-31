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14:16, 31 января 2023Ценности

Стилист назвала четыре вышедшие из моды модели зимних курток

Стилист Клемми Филдсенд рассказала, что парки и длинные пуховики вышли из моды

Фото: Kevin Sicher / Unsplash

Стилист Клемми Филдсенд назвала четыре модели зимних курток, которые вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В список попали парка и длинные пуховики. Первая вещь утратила свою актуальность еще несколько сезонов назад, поскольку материал, из которого она сделана, непрактичен и пропускает влагу. Что касается пуховиков, то они визуально прибавляют фигуре лишний объем.

Кроме того, специалист выделила варианты с анималистическим принтом. «Пальто, например, с леопардовым принтом трудно носить. На фоне других приглушенных оттенков на вещах, которые составляют ваш образ, коричневые и черные цвета заставят вас выглядеть так, будто вы оделись в темноте», — рассказала Филдсенд.

В заключение эксперт добавила в список антитрендов куртки-оверсайз с искусственным мехом, которые, по ее словам, были популярны в 2000-х годах. В настоящий момент более актуальными станут пальто, оформленные овчиной, отметила собеседница издания.

В декабре 2022 года блогерша с никнеймом @stylehard раскрыла три распространенные ошибки, которые многие люди совершают при выборе одежды. Юзерша посоветовала носить легинсы только с обувью на плоском ходу. По ее словам, образы с обтягивающими штанами для йоги и туфлями на высоких каблуках выглядят безвкусно.

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Мария Винар
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