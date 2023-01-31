Эксперт объяснил случай с поимкой российским бойцом дрона ВСУ голыми руками

Эксперт Леонков объяснил поимку российским бойцом дрона ВСУ голыми руками смекалкой

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил поимку российским военным украинского дрона голыми руками. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его мнению, это демонстрирует пример легендарной солдатской смекалки. Он сравнил этот случай с эпизодом времен Великой Отечественной войны, когда советский повар Иван Середа сумел захватить немецкий танк при помощи топора и винтовки.

Также Леонков отметил, что раньше попытки сбивать БПЛА стрелковым оружием считались бесполезными, но практика спецоперации доказала обратное.

Об этом случае сообщалось ранее 31 января. Камера дрона ВСУ запечатлела сброс гранаты на позицию солдата, однако боец лишь притворился тяжелораненым. После того как беспилотник снизился для фиксации результата удара, солдат схватил его голыми руками. Последние кадры с дрона запечатлели характерную форму Вооруженных сил России и соответствующую нашивку.