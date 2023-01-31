На Okko вышел сериал о Мавроди и «МММ»

На Okko состоялась премьера документального сериала «Мавроди. Миф и человек»

31 января на Okko состоялась премьера четырехсерийного документального проекта «Мавроди. Миф и человек», созданного студией «Амурские волны» в рамках партнерских отношений с онлайн-кинотеатром. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером сериала, посвященного основателю крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, выступила журналистка, сценарист и ведущая Анна Карпова. В проекте-расследовании подробно рассказано об истории создания «МММ», причинах ее крушения и жизни Мавроди в последующие годы.

«Целый год наша команда общалась с теми, кто продавал и покупал билеты МММ, работал с Мавроди, и наоборот, — создавал законы против него и пытался остановить. Мы изучили документы следователей, работавших над его делом в девяностые, исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он вел до самой смерти в 2018 году. И нашли ответы на вопросы: как ему все это удалось и куда же делись деньги вкладчиков?» — отметила режиссер «Мавроди. Миф и человек» Анна Карпова.

Ранее студия «Амурские волны», занимавшаяся созданием сериала, работала над такими документальными лентами, как «Это реальная история» (номинант ТЭФИ), «Сахаров. Две жизни», «Листьев. Новый взгляд», «Дуров» и другими.