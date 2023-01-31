В Израиле спрогнозировали массовый поток медтуристов из России в 2023 году

В Израиле спрогнозировали увеличение потока медтуристов из России на 50 процентов в 2023-м

В 2022 году в Израиль на лечение прибыли около 10 тысяч медтуристов, большинство из которых — из России, что на 70 процентов больше, чем в 2021 году. Об этом во вторник, 31 января, сообщили «Газете.Ru» в Израильской Ассоциации Медицинского Туризма (IMTA).

Согласно данным израильского Минтуризма, всего страну за 2022 год посетили 2,6 миллиона иностранцев. Для сравнения, в 2021 году в Израиль приехали около 397 тысяч путешественников, в 2020-м — 831 тысяча.

Председатель IMTA Марк Каценельсон спрогнозировал увеличение потока медтуристов из России. По мнению специалиста, рост числа приехавших в Израиль за медицинскими услугами россиян в текущем году составит примерно 50 процентов. Отмечается, что в 2022 году соотечественники массово обращались к израильским врачам за вторым мнением, продолжая основное лечение в России.

«Израиль был открыт для медицинских туристов и в пандемию, были определенные правила, но въезд был возможен. Сейчас ограничений нет, есть прямые авиарейсы из России, действует безвиз, можно переводить деньги в израильские банки», — добавил он.

В живущая в Израиле россиянка рассказала об особенностях жизни в стране и раскритиковала менталитет израильтян, описав их словами «улыбаются и подставляют». Например, она выразила недовольство тем, что местные жители могут «чего угодно наобещать, а потом просто взять и бессовестно не выполнить».