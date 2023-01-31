Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 31 января 2023Силовые структуры

Российский почтальон задушила укравшего пенсии сына

В Красноярском крае российский почтальон задушила злоупотреблявшего спиртным сына

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Красноярском крае суд арестовал 42-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве 22-летнего сына, злоупотреблявшего спиртным. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру», сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, в ночь на 20 января женщина дождалась, когда молодой человек уснет, накинула ему на голову пакет и задушила. Чтобы скрыть преступление, она перетащила тело жертвы в соседний непригодный для жизни дом и кинула в подполье, а затем позвонила дочери и сообщила о смерти брата.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, женщина работала почтальоном, а сын ради выпивки украл у нее 40 тысяч казенных денег, предназначавшихся на выплаты пенсий. Предполагается, что это и стало причиной убийства.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
На окраине российского города нашли обглоданное собаками тело пенсионера
Собака наелась забродивших яблок и впала в алкогольную кому
Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи
Камеры сняли момент удушения умершей после прогулки в российском детсаду девочки
Анна Седокова рассказала о полученной при попытке разнять собак травме
Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.