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11:59, 31 января 2023Россия

Водитель автобуса наехал на двухлетнего ребенка в российском регионе

В Калининграде водитель автобуса наехал на упавшего двухлетнего ребенка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калининграде водитель автобуса наехал на двухлетнего мальчика, споткнувшегося на дороге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 24 января на улице Богдана Хмельницкого. Ребенок переходил нерегулируемый перекресток вместе с дедушкой и упал перед остановившимся автобусом, не дойдя до тротуара. В это время водитель начал движение, не убедившись, что все пешеходы перешли проезжую часть, и наехал на мальчика.

Ребенка госпитализировали в Детскую областную больницу, где врачи диагностировали у него у него открытые переломы и другие повреждения правой ноги. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе в Москве сбили девятилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вместе с матерью на зеленый свет.

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Варвара Родикова
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