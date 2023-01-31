Названы гарантированные способы получить оргазм

Секс-гуру Пиппа Мерфи призвала применять позу «лежачий полицейский» для достижения оргазма

Для достижения оргазма необходимо пробовать разные позы, полагает секс-гуру Пиппа Мерфи. Она назвала cпособы гарантировано получить удовольствие в беседе с The Sun.

Мерфи призвала чаще применять позу «лежачий полицейский», так как она облегчает партнеру стимулирование точки G. Эта поза — вариация позы «по-собачьи». Женщине необходимо лечь на живот и подложить под бедра подушку. Мужчина располагается сзади, стоя на коленях и держась за бедра партнерши. По словам секс-гуру, эта позиция облегчит достижения оргазма женщиной.

Еще одним способом достичь кульминации является позиция сверху на партнере, рассказала Мерфи.

Мужчина ложится на спину, а женщина располагается на нем сверху, используя грудь партнера как опору. Такая позиция помогает ей контролировать глубину проникновения и стимуляцию клитора Пиппа Мерфи секс-эксперт

Мерфи напомнила, что прелюдия играет одну из решающих ролей в достижении оргазма. Если мужчина торопится, следует попросить его замедлиться.

«Женщине важно сообщать партнеру о своих желаниях, потребностях и границах, — добавила эксперт по отношениям Ники Дэвис-Фейнблум. Можно рассказать, какие виды прикосновений и стимуляции доставляют удовольствие».

Женщине также может быть полезно сообщать, когда она приближается к оргазму, чтобы ее партнер мог скорректировать свою технику Ники Дэвис-Фейнблум эксперт по отношениям

Также Мерфи порекомендовала больше внимания уделять соскам. Эта честь тела реагирует на прикосновения не меньше, чем влагалище, клитор и шейка матки, поэтому некоторые женщины способны получить оргазм от стимуляции сосков.

Кроме того, по мнению секс-гуру, для оргазма нужно уметь расслабиться. При этом женщина обязана сосредоточиться на своих ощущениях, отпустить тревожные мысли и не думать о том, получит ли оргазм партнер.

Ранее эксперт по отношениям Рэйчел Райт назвала преимущества секса по дружбе. Она пояснила, что в таких отношениях партнеры хорошо знают желания друг-друга.