Медиахолдинг Rambler&Co вошел в пятерку лучших работодателей России по версии HeadHunter

Rambler&Co занял пятое место в списке лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) по версии HeadHunter.ru. Медиахолдинг усилил позицию в рейтинге, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2021. В 2022 Rambler&Co также занял четвертое место в категории «Медиа» по опросу кандидатов на hh.ru и попал в субрейтинг «Самые популярные у соискателей», расположившись на 23 строке.

При составлении списка учитывается уровень развития HR-процессов и практик, оценка штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 47,7 миллиона человек (по данным Mediascope, Cross Web, 03.2022). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

«Лучший работодатель» по версии HeadHunter — самый масштабный в России рейтинг по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2022 году в нем заявились почти 2 тысяч компаний, из них более тысячи стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдали 78,4 тысячи соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тысяч сотрудников.

