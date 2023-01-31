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12:40, 31 января 2023Россия

Роспотребнадзор заявил о 20-процентном росте числа заболевших COVID-19

Роспотребнадзор заявил, что число заболевших COVID-19 в России за неделю выросло на 20%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в России за прошедшую неделю выросло на 20 процентов. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что за четвертую неделю 2023 года на территории страны зарегистрировано 45,5 тысячи новых случаев заражения. Преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма, добавили в надзорном ведомстве.

«В рамках реализуемого Роспотребнадзором молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 30.01.2023 года загружено более 228 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

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По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, 31 января в России за сутки COVID-19 выявили у 5792 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 950 192.

Ранее академик РАН, профессор Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса постепенно сходит на нет, но предсказать сроки ее полного завершения трудно.

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Евгения Куликова
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