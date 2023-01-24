Врач спрогнозировал течение пандемии коронавируса

Врач Онищенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается, однако трудно сказать, когда она завершится. Своим мнением о течении пандемии он поделился в беседе с ТАСС.

«Будут ли другие, в том числе и, прежде всего, может быть, коронавирусы, я абсолютно не исключаю», — спрогнозировал врач.

По словам Онищенко, трудно сказать, когда пандемия закончится. В то же время, она уже не представляет той угрозы, которая была раньше, резюмировал он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года. По его словам, для адаптации вирусу необходимо четыре-пять лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист.