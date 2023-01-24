Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:56, 24 января 2023Россия

Врач спрогнозировал течение пандемии коронавируса

Врач Онищенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается, однако трудно сказать, когда она завершится. Своим мнением о течении пандемии он поделился в беседе с ТАСС.

«Будут ли другие, в том числе и, прежде всего, может быть, коронавирусы, я абсолютно не исключаю», — спрогнозировал врач.

По словам Онищенко, трудно сказать, когда пандемия закончится. В то же время, она уже не представляет той угрозы, которая была раньше, резюмировал он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года. По его словам, для адаптации вирусу необходимо четыре-пять лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Эрдоган высказался о членстве Швеции в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением
ВСУ обстреляли Иловайск в ДНР
Стало известно о снижении спроса на жилье в Москве почти на треть
Рогозин раскрыл подробности об испытаниях боевых роботов «Маркер» в зоне СВО
Выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор
В США призвали отправить американские танки на Тайвань вместо Украины
Россияне стали чаще обращаться к врачам онлайн
Рогозин назвал сроки доставки боевых роботов «Маркер» в зону СВО
Вучич предупредил о расширении конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.