В администрации Лукашенко объяснили отказ в помиловании россиянки Сапеги

Замглавы администрации Лукашенко: Сапеге отказали в помиловании из-за недостатка критериев

В администрации президента Белоруссии Александр Лукашенко объяснили отказ осужденной в республике россиянке Софье Сапеге в помиловании. Об этом высказалась замглавы ведомства Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, Сапеге было отказано в помиловании на законных основаниях из-за недостатка условий для принятия соответствующего решения.

«В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — заявила она.

Ранее о том, что комиссия при президенте Белоруссии отказала Сапеге в помиловании, сообщал ее отчим Сергей Дудич. Информацию об этом также подтверждал адвокат девушки Антон Гашинский.