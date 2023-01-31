В администрации Лукашенко объяснили отказ в помиловании россиянки Сапеги
В администрации президента Белоруссии Александр Лукашенко объяснили отказ осужденной в республике россиянке Софье Сапеге в помиловании. Об этом высказалась замглавы ведомства Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.
По ее словам, Сапеге было отказано в помиловании на законных основаниях из-за недостатка условий для принятия соответствующего решения.
«В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — заявила она.
Ранее о том, что комиссия при президенте Белоруссии отказала Сапеге в помиловании, сообщал ее отчим Сергей Дудич. Информацию об этом также подтверждал адвокат девушки Антон Гашинский.