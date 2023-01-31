СБУ задержала депутата запрещенной партии рядом с линией фронта в Донбассе

СБУ задержала депутата «ОПЗЖ» в Донбассе якобы за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании депутата запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» («ОПЗЖ») рядом с линией фронта в Донбассе якобы за сотрудничество с Россией. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района», — заявили в СБУ.

Ранее СБУ объявила подозрение украинской телеведущей и журналистке Диане Панченко, заявив, что она поддерживает Россию.