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11:33, 31 января 2023Бывший СССР

СБУ задержала депутата запрещенной партии рядом с линией фронта в Донбассе

СБУ задержала депутата «ОПЗЖ» в Донбассе якобы за сотрудничество с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании депутата запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» («ОПЗЖ») рядом с линией фронта в Донбассе якобы за сотрудничество с Россией. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района», — заявили в СБУ.

Ранее СБУ объявила подозрение украинской телеведущей и журналистке Диане Панченко, заявив, что она поддерживает Россию.

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Василий Мека
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