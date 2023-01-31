Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс

На 76-м году жизни скончалась звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс

На 76-м году жизни скончалась американская актриса Синди Уильямс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О кончине артистки в понедельник, 30 января, рассказали ее дети Зак ​​и Эмили Хадсон. «Смерть нашей доброй, веселой матери Синди Уильямс принесла нам непреодолимую печаль, которую невозможно выразить по-настоящему. Знать и любить ее было нашей радостью и привилегией. Она была единственной в своем роде, красивой, щедрой, обладала блестящим чувством юмора и блестящей душой, которую все любили», — сообщили дети актрисы.

По данным издания, причиной смерти Уильямс стала непродолжительная болезнь.

В фильмографии артистки было более ста проектов. Актриса приняла участие в последнем фильме режиссера Джорджа Кьюкора «Путешествие с моей тетей» (1972), а также в проекте «Американские граффити» (1973) Джорджа Лукаса. Наибольшую популярность Уильямс принесла роль Ширли Фини в сериале ABC «Лаверн и Ширли».