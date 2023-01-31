Названы горнолыжные курорты России с сильно подорожавшим жильем

«Суточно.ру»: сильнее всего аренда жилья подорожала на горнолыжном курорте в Терсколе

Зимой 2022-2023 годов краткосрочная аренда жилья сильнее всего подорожала в приэльбрусском Терсколе. Горнолыжные курорты России с наиболее заметным ростом стоимости размещения назвали аналитики сервиса «Суточно.ру» в своем исследовании, пишет РБК.

Сутки проживания в Терсколе в текущем сезоне стоят в среднем 6,3 тысячи рублей — на 35 процентов больше, чем годом ранее. Второе место по росту цен занимает Хвалынск — там краткосрочная аренда подорожала на 32 процента, до 5 тысяч рублей за сутки. В число лыжных курортов, где за год значительно выросли цены на жилье, также вошли Шерегеш и Белокуриха — плюс 24 процента, до 6,9 и 4,15 тысячи рублей соответственно.

Заметный рост зафиксировали в Домбае (плюс 19 процентов, до 6,9 тысячи рублей), Манжероке (плюс 18 процентов, до 8,1 тысячи рублей), Эсто-Садке (плюс 16 процентов, до 7,8 тысячи рублей) и Губахе (плюс 14 процентов, до 3,4 тысячи рублей).

В целом на российских горнолыжных курортах стоимость размещения за год выросла на 24 процента, до 7,11 тысячи рублей за сутки. При этом самыми дорогими оказались подмосковные Сорочаны — в среднем аренда жилья там стоит 15 тысяч рублей в день. Второе место по этому показателю занимает Манжерок (8,11 тысячи рублей), а третье — Эсто-Садок (7,86 тысячи рублей).

По словам генерального директора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, наибольшим спросом у россиян пользуются Эсто-Садок в Красной Поляне, Шерегеш, Кировск, Архыз и Домбай. «Также в топ-15 популярных курортов для катания по склонам входят этой зимой Южно-Сахалинск (Горный воздух), Терскол (Эльбрус), Белокуриха, Губаха, Хвалынск, Байкальск (гора Соболиная), Белорецк (ГЛЦ Мраткино), Курово (Сорочаны), Абзаково и Манжерок», — добавил эксперт.

Специалист отметил, что спрос на горнолыжные курорты в России вырос на 15 процентов за год. Кузнецов предположил, что интерес мог быть еще выше, если бы на некоторых курортах не столкнулись с неблагоприятными для катания погодными условиями.

Ранее эксперты выяснили, что посуточная аренда жилья на новогодние праздники в России выросла на 20 процентов за год. Средний чек оказался на уровне 5,1 тысячи рублей за сутки. Самым популярным у россиян городом для празднования оказался Санкт-Петербург. Второе и третье место соответственно заняли Москве и Казань. В первую десятку также вошли Минск, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок и Кировск.