Рогов заявил о попытке прорыва спецназа ВСУ в Запорожской области

Ночью спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку прорыва в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале.

Он сообщил о попытке прорыва со стороны украинских военных, отметив, что по ним был оперативно нанесен удар из артиллерии и автоматического станкового гранатомета.

Ранее о соответствующем маневре бойцов ВСУ сообщали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Там также уточнили, что после очереди из АГС уцелеть и сбежать удалось лишь одному диверсанту.