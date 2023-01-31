Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 31 января 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о попытке прорыва спецназа ВСУ

Рогов заявил о попытке прорыва спецназа ВСУ в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ночью спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку прорыва в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале.

Он сообщил о попытке прорыва со стороны украинских военных, отметив, что по ним был оперативно нанесен удар из артиллерии и автоматического станкового гранатомета.

Ранее о соответствующем маневре бойцов ВСУ сообщали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Там также уточнили, что после очереди из АГС уцелеть и сбежать удалось лишь одному диверсанту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Состояние украинской армии до Минских соглашений оценили
В России увеличилось число стоящих на учете детей с онкологией
В Киеве назвали истребитель для перевооружения ВВС Украины
Sony и Microsoft пропустят крупнейшую игровую выставку
Евросоюз решил дать Молдавии больше денег
Российского депутата задержали за хищение 300 тысяч рублей из бюджета
Военкор сравнил число украинских и российских депутатов на фронте
Мошенник инсценировал похищение и потребовал у возлюбленной деньги на выкуп
ЦБ раскрыл объем заблокированных российских активов
Трамп заявил о доверии Путину и принизил американскую разведку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.