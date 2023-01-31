Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 31 января 2023Силовые структуры

Российские полицейские изъяли у 21-летнего иностранца 161 сверток с героином

В Тобольске полиция задержала 21-летнего иностранца и изъяла у него 161 сверток с героином

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тобольске 21-летнего иностранца задержали по подозрению в сбыте крупной партии героина. Об этом сообщает «КП-Тюмень».

В седьмом микрорайоне города российские полицейские остановили парня, во время досмотра они нашли в его карманах три свертка и смартфон. В галерее девайса представители полиции обнаружили фотографии с четырьмя тайниками. Из них они изъяли еще по одному свертку.

В квартире иностранца стражи порядка нашли еще 161 сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в них был героин массой 70 граммов. Выяснилось, что молодой мигрант приехал в Тобольск из Новосибирска специально для распространения запрещенных веществ.

В отношении иностранца возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков. Ему грозит до 12 лет колонии. Суд поместил его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что во Внуково задержали прилетевшую из Стамбула 23-летнюю девушку с полкило кокаина в желудке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
В МОК ответили на обвинения в коррупции со стороны Украины
Доктор Мясников назвал проходящие сами по себе болезни
Участникам беспорядков в Узбекистане вынесли приговор
Мужчина питался фастфудом и похудел на 24 килограмма за шесть месяцев
Российский мэр вспомнил СССР и предложил убивать бездомных собак
Индийский бренд одежды захотел открыть магазины в России
Госпитализированный Николай Дроздов вышел на связь из больничной палаты
Ценам на нефть предсказали снижение
Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.