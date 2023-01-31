Российские полицейские изъяли у 21-летнего иностранца 161 сверток с героином

В Тобольске полиция задержала 21-летнего иностранца и изъяла у него 161 сверток с героином

В Тобольске 21-летнего иностранца задержали по подозрению в сбыте крупной партии героина. Об этом сообщает «КП-Тюмень».

В седьмом микрорайоне города российские полицейские остановили парня, во время досмотра они нашли в его карманах три свертка и смартфон. В галерее девайса представители полиции обнаружили фотографии с четырьмя тайниками. Из них они изъяли еще по одному свертку.

В квартире иностранца стражи порядка нашли еще 161 сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в них был героин массой 70 граммов. Выяснилось, что молодой мигрант приехал в Тобольск из Новосибирска специально для распространения запрещенных веществ.

В отношении иностранца возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков. Ему грозит до 12 лет колонии. Суд поместил его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что во Внуково задержали прилетевшую из Стамбула 23-летнюю девушку с полкило кокаина в желудке.